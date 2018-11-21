Женщины составляют 67% экономически активного, трудоспособного населения Украины, сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Женщины составляют 55% населения Украины, более того, 67% трудоспособного, экономически активного населения Украины составляют женщины. При этом 60% из них - с высшим образованием. Это значит, что, привлекая такой трудовой ресурс, мы можем реализовать потенциальный рост бизнеса и поднять ВВП Украины", - сказала она, выступая на ежегодной встрече представителей Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) во вторник, передает Интерфакс- Украина.

При этом Климпуш-Цинцадзе отметила, что правительство впервые за всю историю Украины сделало политику гендерного равенства своим приоритетом.

Как сообщала "Страна", в Украине смертность почти в два раза превысила рождаемость.

Мы писали, что в Госстате подсчитали, на сколько в Украине уменьшилось население за год.

Также за 2018-й украинцев стало меньше на 150 тысяч.