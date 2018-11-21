Бывший собственник национализированного Приватбанка Игорь Коломойский исключает, что Президент Петр Порошенко победит на выборах президента в 2019 году. Об этом он сказал в интервью журналистке Соне Кошкиной на ее YouTube-канале.

"На 99% исключаю (что Порошенко победит на президентских выборах)", - сказал он.

Коломойский отметил, что если Порошенко победит на выборах, то он публично заявит, что не разбирается в политических процессах в стране и "уйдет на пенсию".

"Еще 5 лет? Такого не может быть. Как такое может быть? Если такое произойдет, то я скажу тогда, что ни в чем не разбираюсь", - сказал он.

По мнению Коломойского, первые три места на президентских выборах займут лидер "Всеукраинского объединения Батьківщина" Юлия Тимошенко, комик Владимир Зеленский и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

Он также добавил, что во второй тройке места распределятся следующим образом: лидер Радикальной партии Олег Ляшко, мэр Львова Андрей Садовый и после него только Порошенко.

Как сообщала "Страна", ранее Коломойский заявил, что санкционный список Путина редактировался у Порошенко.

Мы писали, что Коломойский подтвердил, что он в Израиле, но опроверг, что бежал из Женевы.