На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта "Шереметьево" обнаружены останки неизвестного человека, которого сбил при взлете один из самолетов, сообщил "Интерфакс".

"Экипаж пассажирского лайнера после вылета в Афины сообщил диспетчерам о предположительном столкновении с животным на взлетно-посадочной полосе (ВПП) во время разгона. Было решено не возвращать самолет в аэропорт вылета, так как системы не сигнализировали о повреждениях", - сказал собеседник агентства.

На летное поле отправили сотрудников авиационной безопасности для инспекции ВПП. "По прибытии на место они доложили об обнаружении человеческих останков", - сказал источник.

Позже была установлена личность погибшего мужчины, чьи останки обнаружили на летном поле в "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Погибший оказался гражданином Армении, депортированным из Мадрида на родину с пересадкой в Москве", - сказал источник.

По дороге из Испании в Москву мужчина устроил дебош на борту самолета.

"Мужчина вел себя в полете неадекватно. К борту пришлось вызывать правоохранителей. После того как мужчина покинул лайнер в Москве, его судьба была неизвестна, границу России он не пересекал", - сказал источник.

Ранее "Страна" сообщала, как в московском аэропорту подрались пассажирка и сотрудница "Аэрофлота", а также о том, что в Москве самолет с министром из Латвии выкатился за пределы полосы