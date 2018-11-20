Правоохранители доставили в управление полиции троих участников акции владельцев автомобилей с европейской регистрацией (так называемые "евробляхи"), проходившей во вторник в центре Киева.

"Когда отдельные участники пытались перекрывать движение возле Верховной Рады Украины, сотрудники полиции проводили мероприятия по его разблокированию. Три человека доставлены в управление полиции для дачи объяснений и проведения профилактических бесед", - цитирует начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко отдел коммуникации столичной полиции.

Правоохранители наблюдали за публичной безопасностью в местах сбора митингующих, чтобы не допустить провокаций и конфликтных ситуаций. В свою очередь сотрудники полиции диалога проводили профилактические и разъяснительные беседы с протестующими и указали им на ответственность в случае нарушения правопорядка.

Как сообщалось, во вторник водители автомобилей с европейской регистрацией (так называемые "евробляхи") перекрывали движение по ул. Грушевского в Киеве. В акциях владельцев автомобилей с еврорегистрацией участвуют в 20 регионах страны около 5 тысяч человек. Акции протеста проходят без значительных нарушений, по состоянию на вечер правоохранители открыли 2 уголовных производства.

Как сообщала "Страна", во время акции правительственный квартал Киева оцепили 800 полицейских.

Также в Запорожье почти полтысячи "евробляхеров" перекрыли трассу Харьков - Симферополь.