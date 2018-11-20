Завершено досудебное расследование деятельности преступной группы, которая перепродавала земельные участки. В рамках уголовного производства объявлено подозрение девяти жителям Киева и области. Об этом сообщил Департамент коммуникаций Нацполиции.

Преступной группировкой руководило два организатора - мужчины в возрасте 30 и 40 лет.

Подозреваемые выявляли владельцев земельных участков, которые долго не посещали свои домохозяйства, а затем, с помощью работника Госгеокадастра, проникали в архив, где хранятся оригиналы правоустанавливающих документов на объекты недвижимости и изготавливали поддельный паспорт владельца.

В поддельный паспорт вклеивали фото одного из членов группировки, а потом псевдособственник продавал землю, подписывая нотариально удостоверенное соглашение с покупателем, который даже не подозревал, что стал жертвой махинаций.

Таким образом мошенники завладели имуществом и деньгами потерпевших на сумму более 10 млн гривен. От деятельности группировки пострадали 14 человек.

Следователи задокументировали 50 эпизодов преступной деятельности членов группировки на территории столицы и Киевской области. Сейчас дело направлено в суд.

Членам преступной группы инкриминируется совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в частности предусмотренных ч.3 ст. 209 УК (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 4 ст.190 УК (мошенничество) и ч.3. ст. 28 УК (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией).

Как сообщала "Страна", родня главы Администрации президента Игоря Райнина оказалась фигурантами сразу нескольких уголовных дел, в том числе по земле.

Ранее журналисты показали, как мэры украинских городов используют муниципальную охрану в политических целях.