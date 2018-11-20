Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выступает за отмену выходного дня 8 марта и переформатирование празднования этого праздника. Как передает УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о судьбе таких праздников как 8 марта, 1 мая и 9 мая.

"Мы подготовили законопроект, предусматривающий изменения в государственном календаре, и все же надеемся, что депутаты придут к рассмотрению этого законопроекта, и изменения будут внесены", - сказал Вятрович.

Он отметил, что частично изменения уже произошли - 2 мая больше не является выходным днем, зато выходным стало 25 декабря.

"Следующие шаги, которые мы предлагали, - это перенос выходного с 9 мая на 8 мая и отмена выходного 8 марта, вообще переформатирование этого праздника. Мы предлагаем, чтобы в этот день говорили о дне борьбы женщин за свои права, а не о Международном женском день, который является атавизмом советского прошлого", - отметил председатель УИНП.

Вместе с тем Вятрович сообщил, что соответствующий законопроект еще не поддержало правительство, и поэтому он не внесен в парламент. В то же время Вятрович заверил, что "никто не будет отменять Рождество 7 января".

"В Украине есть все возможности для того, чтобы отмечать Рождество и 25 декабря, и 7 января", - добавил он.

Как сообщала "Страна", Вятровичу и порохоботам увеличат финансирование. Сколько власть потратит на пропаганду в 2019 году.

Ранее Вятрович рассказал, что на музей "монументальной пропаганды СССР" нет денег.