Перенесшая операцию на почке украинская певица Светлана Лобода снова угодила в больницу. Об этом сама артистка сообщила на своей странице в Instagram.

"Сегодня мой день начался в Боткинской больнице. Спасибо огромное всем врачам за внимание и поддержку. Особую благодарность хочу выразить своей подруге и соседке по палате Аните Цой - твоя помощь в самой экстренной ситуации абсолютно бесценна. Благодарю тебя", - говорится в ее сообщении.

На фото, однако, украинская певица, как всегда, в прекрасной форме и с полуулыбкой на губах.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Также Светлана Лобода добавила, что потихоньку ее организм восстанавливается.

Как сообщала "Страна", ранее певица Лобода появилась на фото в новом образе без намека на перенесенную операцию.

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