Во вторник, 20 ноября в Антальи турецкая сборная Мирчи Луческу принимала команду Украины Андрея Шевченко. Товарищеский "матч тысячи замен" завершился футбольным миром 0:0.

Обе команды подходили к игре после выступлений в Лиге Наций УЕФА. Подопечные Андрея Шевченко обеспечили себе выход в элитный дивизион "А", соперники же - понизились в классе, опустившись в дивизион "Б".

Это была последняя игра подопечных Андрея Шевченко в 2018 году. Главный тренер дал проявить себя ряду футболистов, которые ранее мало или вообще не играли за национальную команду.

Оба тайма проходили во взаимных атаках. Контроль мяча лучше удавался сборной Украины, в очередной раз вышедшая на поле в экспериментальном "соляночном" составе. В пользу наших футболистов играла раскованность, за хозяев - трибуны домашенго стадиона.

Команда Турции сумела забить дважды. Но оба раза - с нарушением правил. Первый "не гол" был забил после толчка Игоря Пластуна в штрафной сборной Украины. Второй мяч - с офсайда.

Подопечные Шевченко наносили опасные удары с игры, но вратарь Турции Синан Болат был на высоте.

Как известно, Украина досрочно выиграла свою группу в дивизионе В Лиги наций. 16 октября после победы в Харькове над Чехией сборная Украины досрочно заняла первое место в своей группе, что позволяет ей в следующем розыгрыше турнира играть среди лучших сборных Европы и дает дополнительную возможность пробиться на Евро-2020 в случае неудачи в отборочном турнире 2019 года.

Как сообщала "Страна", Германия досрочно вылетела из элиты Лиги наций.

Напомним, что сборная Украины попала в корзину со сборной России в жеребьевке отборочного турнира Евро-2020.