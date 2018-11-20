За прошедшие сутки крипторынок серьезно пострадал. BTC впервые за долгое время опустился ниже $5000, в то время как почти все топовые коины потеряли больше 10%.

По данным CoinMarketCap и Coin360, новый годовой минимум для BTC составил $4237, пишет Bitjournal Media.

За сутки главная криптовалюта Bitcoin потеряла около 15%, скорректировавшись до $4500, впрочем, волатильность пары BTC/USD в ближайшее время будет оставаться высокой.

Однако пострадал не только Bitcoin. Bitcoin Cash, знаменитый хардфорк главной криптовалюты, который также претерпел хардфорк, тоже значительно потерял в цене. В последнее время он испытывал стабильный рост, но за прошедшие сутки рухнул на 40% и сейчас торгуется в районе $200.

Bitcoin Cash, хоть и является проигравшим номер один, у других топовых альткоинов ситуация обстоит немногим лучше. Ethereum, который еще недавно был вторым по капитализации коином, потерял 15%, XRP, который занял его место, упал на 6,2%. Большинство альткоинов из топ-100 потеряли в среднем 10-15%

На данный момент аналитиков не волнуют потери альткоинов. Нынешние обсуждения касаются в основном главной криптовалюты. В частности, куда она пойдет дальше? Если падение продолжится, то где оно остановится и остановится ли вообще? Ранее аналитики утверждали, что Bitcoin нашел дно, когда он был еще выше $6000. Теперь эти же аналитики спорят, где у него будет новое дно: на $4000 или $3000?

"Люди просто запаниковали", - прокомментировал Джон МакАфи, криптоэнтузиаст.

Что же до капитализации, то на данный момент она составляет $146 млрд. В последний раз такое значение было зафиксировано 6 октября прошлого года. Стоит отметить, что еще на прошлой неделе она была равна $212 млрд.

Как сообщала "Страна", Telegram начнет тестировать блокчейн-платформу этой осенью.

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