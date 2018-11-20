Shakhtar Social открыл в Киеве площадку для тренировок детей с особенностями развития. Площадка в Киеве стала первой, где футболом смогут заниматься дети с ментальными нарушениями, проблемами опорно-двигательного аппарата, зрения и особенностями развития, передает пресс-центр Шахтера.

В столице партнером проекта выступила "Академия Современного Образования А+", на базе которой будут проводиться тренировки, при поддержке Национальной Ассамблеи людей с инвалидностью Украины.



"Мы уже не первый год в партнерских отношениях с ФК "Шахтер" и с радостью присоединились к социальному проекту "Давай, играй!", чтобы поддержать детей, которые хотят заниматься спортом, – рассказывает генеральный директор "Академии А+" Татьяна Курмаз. – Очень надеюсь, что такая инициатива получит свое развитие, и опыт "Шахтера" станет хорошим примером для других футбольных клубов и меценатов. Ведь деток, нуждающихся в особом внимании, очень-очень много".

Фото: shakhtar.com



"Рады, что наши друзья – фонд Shakhtar Social – предложили детям заниматься футболом, – отмечает представитель Национальной Ассамблеи людей с инвалидностью Украины Елена Гриб. – Для ребят это огромный плюс, ведь они получают не только физическое развитие, но и учатся работать в команде, подтягивают дисциплину, интегрируются в настоящую игру. Дети и родители просто счастливы, что появились такие тренировки".

В первой тренировке приняли участие 25 ребят. Заниматься с ними приехали тренеры "Шахтера" Нуну Кампуш и Антониу Феррейра, а также игроки команды Андрей Тотовицкий и Оларенважу Кайоде. Звездные гости выполняли упражнения вместе с детьми, подбадривали их и показывали все на личном примере. В завершении ребята получили подарки и автографы и сделали совместное фото.

"Этот проект очень важен. Для нас огромная честь принести ребятам такие радостные и приятные впечатления. Они любят футбол и заслуживают переживать прекрасные эмоции, которые дарит игра, – говорит ассистент главного тренера "Шахтера" Нуну Кампуш. – Этот день, несомненно, дети запомнят надолго. Сегодня они просто счастливы!"

"Доволен, что мы встретились с детками и смогли передать им немного тепла и любви не только от себя, но и от всей команды, – делится эмоциями нападающий "горняков" Ларри Кайоде. – Было приятно видеть их улыбки. Мы пришли сделать ребят немного счастливее, и, похоже, нам удалось. Прекрасно, что клуб занимается такими проектами".



Тренировки для 30 детей будут проводиться по субботам и воскресеньям. Кроме Киева площадки для детей с инвалидностью открыты в Мариуполе и Ивано-Франковске.

Как сообщала "Страна", жителей Киева попросили помочь с появлением современного стадиона для школьников в центре города.

Ранее появилось видео олимпийского урока на Оболонской набережной Киева с высоты птичьего полета.























































































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