Европейский суд по правам человека 13 ноября вынес решение по делу "Жанг против Украины", в котором констатировал нарушение статьи 6 § 1 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции о правах человека.

Заявитель - китаец Ю Жанг был осужден украинским судом за убийство, произошедшее в 2009 году в ходе студенческой драки.

К 12 годам лишения свободы господин Жанг был приговорен в 2013 году, после вступления в силу нового УПК. В ходе длительного судебного разбирательства свидетели защиты покинули Украину и приговор базировался на показаниях, свидетельствующих против него. Во внимание были приняты и показания, полученные от свидетеля, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Приговор был вынесен на основании показаний контраверсионных показателей трех свидетелей - друзей жертвы, которые в них путались. Показания друзей обвиняемого не были приняты во внимание, поскольку они не были допрошены в суде - на тот момент они покинули Украину.

Ни один из судов не рассмотрел доводы заявителя о недостатках в доказательствах против него или о несправедливости и произволе исключения доказательств в его пользу. Таким образом, судебный процесс в целом привел к нарушению его прав.

Украина обязана выплатить за однобокую оценку доказательств судом в деле об убийстве 7,5 тыс. евро.

Ранее Украина стала одним из лидеров по количеству заявлений в Европейский суд по правам человека.

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