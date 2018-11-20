В Мининфраструктуры определили стоимость проезда пассажиров в скоростном поезде до аэропорта "Борисполь".

Соответствующие изменения в Тарифы на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении утверждены приказом от 8 ноября 2018 года № 539, передает ЮрЛига.

В частности, установлена следующая стоимость проезда пассажиров в вагонах 1 класса дневных региональных поездов во внутреннем сообщении между пунктами Киевского железнодорожного узла и станции Борисполь-Аэропорт:

билет - 60,56 грн,

плацкарта - 6,00 грн.

Также при оформлении проезда "туда - обратно" от стоимости билета и плацкарты предоставляется скидка в размере 10 %, на 30 и более поездок в течение календарного месяца - 50 %.

Отметим, эти тарифы определены без учета НДС и страхового сбора. То есть цена билета будет не менее 80 гривен.

Кроме того, изменениями уточняются правила округления конечной стоимости проезда пассажиров, багажа и грузобагажа:

сумма, которая заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшего числа, которое оканчивается на 0;

сумма, которая заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшего числа, которое оканчивается на 0.

Как сообщала "Страна", Укрзализныця хочет за 21 млн создать сервис продажи билетов для экспресса в аэропорт "Борисполь".

Мы писали, что экспресс до аэропорта Борисполь могут сделать круглосуточным.

Ранее экспрессу Киев - Борисполь дали название "Киев - Борисполь экспресс".