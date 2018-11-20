Доллар падает практически ко всем основным мировым валютам. В четверг "зеленый" подкосило заявление главы Минфина США Стивена Мнучина о том, что он поддерживает его ослабление.

Новый удар неожиданно нанесла американская деловая газета The Wall Street Journal, присоединившись к нападкам Трампа на Федеральную резервную систему и призвав ФРС "успокоиться" - прекратить повышать ставки.

Инвесторы отреагировали незамедлительно, но аналитики уверены: настоящий обвал американской валюты еще впереди, передают РИА Новости.

Жестче, еще жестче

В октябре американский фондовый рынок встряхнули масштабные распродажи. Индекс широкого рынка S&P 500 обвалился на восемь процентов, высокотехнологичный Nasdaq - на 9,2 процента. Последовал эффект домино в Европе и Азии: совокупные потери приблизились к пяти триллионам долларов. Одна из главных причин распродаж на американских фондовых площадках - опасения инвесторов в связи с ростом процентных ставок.

Ужесточение денежно-кредитной политики Федрезерва привело к повышению доходности долгосрочных облигаций американского правительства, увеличению ипотечных ставок и, как следствие, снижению объемов приобретения недвижимости.

В этом году американский регулятор поднимал ключевую ставку трижды и останавливаться, похоже, не намерен. По прогнозу одного из крупнейших американских инвестбанков Goldman Sachs, до конца 2019-го ФРС повысит ставку еще пять раз - это вдвое больше, чем ожидает рынок. Главные аргументы: американская экономика восстанавливается, а потому от стимулирующей политики не должно остаться и следа.

Вероятность увеличения процентных ставок усиливает инфляция. По оценкам ученых из Йельского университета, в инфляционном цикле Штатов сейчас начинается период роста, в том числе из-за обостряющихся торговых противоречий.

По мнению Стивена Роуча, старшего научного сотрудника университета и экс-главы Morgan Stanley Asia, уже в следующем году инфляция в США повысится до 3-3,5 процента. А это означает, что ФРС придется поднимать ставку.

Трамп ополчился на ФРС

Американский лидер с нынешней политикой финансового регулятора не согласен. В октябре Трамп назвал Федрезерв главной угрозой экономике. Он также посетовал на то, что ФРС, выполняющая функции центробанка, - независимая структура, и у Белого дома нет рычагов давления на нее.

Когда ФРС повышает процентные ставки или осуществляет другие меры по ужесточению кредитно-денежной политики, "дешевых денег" в финансовой системе становится меньше.

Чем выше процентные ставки, тем больше стоимость заимствований для бизнеса. Это значит, что предприниматели не повышают зарплаты, меньше инвестируют, а акционеры получают меньше прибыли. В итоге акции компаний теряют привлекательность.

Бизнес активно пользовался низкими ставками для расширения и сделок по поглощению других компаний. Соответственно, когда ставка двинулась вверх, обслуживание долгов оказалось весьма сложным делом.

Первые жертвы

По статистике ОЭСР, число "компаний-зомби", которые не генерируют прибыль и живут в долг, увеличилось за последние годы до шести процентов, и это весьма тревожный признак, указывает Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер".

Одной из жертв последовательного повышения ставок уже стала одна из крупнейших американских корпораций - General Electric.

"Мало того, что финансовые показатели гиганта существенно ухудшились, так еще и капитализация упала до уровня меньше корпоративного долга в 110 миллиардов долларов. У компаний будет все меньше денег на развитие, поскольку значительные суммы приходится направлять на обслуживание долга. Соответственно, экономический рост замедлится", - поясняет Кочетков.

Опасный рост

Повышение ставок ФРС способствует увеличению доходности казначейских бумаг, в частности десятилетних трежерис, к которым привязаны ставки по банковским кредитам и ипотеке. Соответственно, покупательская способность населения снижается.

Высокая доходность позволяет привлечь в экономику больше денег инвесторов с развивающихся рынков. Но есть и обратная сторона медали.

В Bank of America Merrill Lynch уже предупредили: рост процентных ставок в США способен послужить триггером нового кризиса. Весь этот год инвесторы продают бумаги формирующихся рынков. Причина - повышение ставок ФРС, укрепляющее доллар.

Нынешняя ситуация, по мнению аналитиков банка, очень напоминает ту, что сложилась два десятилетия назад, когда инвесторы массово выходили из рискованных долговых обязательств развивающихся экономи



Чаша весов



Теперь же, когда Трампа в его нападках на ФРС поддержала крупнейшая деловая газета страны, доллар столкнулся с распродажей. Но дело, конечно, не в этой одной публикации.

"После того как экономисты заговорили о том, что эффект от налоговых стимулов исчерпан и экономика США начнет замедляться, на чашу весов в пользу снижения темпов повышения процентных ставок ФРС стали падать маленькие грузики в виде высказываний чиновников и экспертов. Кончилось тем, что эта чаша резко перевесила противоположную, что и привело к ослаблению американской валюты", - объясняет Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

Кроме того, на прошлой неделе заместитель председателя ФРС Ричард Кларида сказал в интервью каналу CNBC, что есть "некоторые свидетельства" в пользу замедления мирового экономического роста. В результате инвесторов, считающих, что на декабрьском заседании ФРС повысит ставку, поубавилось.

Как сообщала "Страна", в ноябре ФРС США оставила базовую ставку на уровне 2-2,25% годовых.

Ранее в октябре мировые фондовые индексы уже падали. Трамп заявил, что виновата "обезумевшая ФРС"