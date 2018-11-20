Минэкономразвития разработало проект перечня товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2019 год, пишет Лига.

Предложено в следующем году снова обнулить квоты на серебро, золото (кроме банковских), отходы или лом драгоценных металлов либо металлов, плакированных драгоценными металлами.

Неизменными в 2019 году останутся перечни:

озоноразрушающих веществ, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию;

товаров, которые могут содержать озоноразрушающие вещества, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию (кроме товаров, перевозимых в контейнерах с личным имуществом);

товаров, импорт которых из Республики Македония подлежит лицензированию в рамках тарифной квоты в соответствии с положениями Соглашения о свободной торговле между Республикой Македония и Украиной от 18 января 2001 года.

Также планируется продлить на 2019 год лицензирование экспорта антрацита.

Проект обнародован для общественного обсуждения. Замечания и предложения к проекту принимаются до 16 декабря по адресу: 01008, г. Киев, ул. М. Грушевского, 12/2, е-mail: omarkus@me.gov.ua

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