Минфин США ввел санкции против России за содействие в поставках нефти из Ирана для правительства Сирии. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщается на сайте Министерства финансов США.

В санкционный список внесли три российские организации: "Мир бизнес банк", компании Global Vision Group и "Промсырьеимпорт". Также санкции наложили на шестерых физических лиц, в том числе первого заместителя гендиректора "Промсырьеимпорта" Андрея Догаева.

Фото: treasury.gov

По данным американских властей, через эти российские компании Иран поставлял нефть сирийскому правительству в обход санкций Вашингтона. В заявлении американского ведомства сказано, что его действия направлены против схемы, "которую Иран и Россия использовали для укрепления режима Ассада".

"Промсырьеимпорт" находится в собственности российского государства. Оно подведомственно Министерству энергетики России. Фирма Global Vision Group названа в сообщении Минфина США российской компанией, которая принадлежит сирийскому бизнесмену Мохамеду Альшвики.

Согласно раскрытой американцами схеме, Центробанк Ирана переводил деньги иранскому посреднику Tadbir Kish. Тот передавал их компании Global Vision Group. Она, в свою очередь, перечисляла их "Промсырьеимпорту", который в счет указанных средств поставлял "миллионы баррелей иранской нефти" в Сирию.

Ранее "Страна" сообщала, что США включили в список санкций иранский закрывшийся банк и затонувшее судно.

Также мы писали о том, что в Министерстве финансов США опубликовали перечень санкций против Ирана. 5 ноября вступили в силу восстановлены санкции США против Ирана, которые были отменены в рамках ядерной сделки 2015 года.