Из-за масштабного ремонта до конца недели в разных районах Киева не будет холодной воды. Список адресов
В течение недели по Киеву планируются масштабные отключения водоснабжения из-за ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".
"Для надежной работы систем водоснабжения "Киевводоканал" проводит ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение", - сказано в сообщении.
Таким образом, вода будет отсутствовать с 20 по 25 ноября по адресам:
20 ноября с 21:00 до 7:00 21 ноября
- ул. Ставропольская, 28, 28А, 30, 32/11;
- ул. Саратовская, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 6/42;
- ул. Кучмин Яр, 44, 44А;ул. Я. Корчака, 23/2, 20;
21 ноября с 9:00 до 24:00
- ул. Бучмы, 1,2,4;
- ул. Мыколайчука, 7, 7А, 9, 11,12;
- проспект Соборности, 2;
21 ноября с 9:00 до 22:00
- ул. Полярная, 15, 15А;
21 ноября с 8:30 до 7:00 22 ноября
- ул. Г. Хоткевича, 2/46, 4, 4А, 6;
- Краковская, 25, 25А. 25Б;
- ул. Попудренко 42, 44, 44А;
22 ноября с 8:30 до 20:00
- ул. Летняя, 3, 4;
- ул. Дмитриевская, 45;
23 ноября с 10:00 до 24:00 25 ноября
- ул. М. Максимовича, 2;
- ул. Плотницкая, 4;
- ул. Кайсарова, 5, 15;
23 ноября с 21:00 до 7:00 24 ноября
- ул. Ружинская, 11, 11А, 15/18, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 36/16, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50;
- ул. Саратовская, 14А;
- ул. Муромская, 16;
23 ноября с 9:00 до 20:00
- ул. Мыколайчука, 13 - 13А, 15, 15А;
23 ноября с 20:00 до 10:00 24 ноября
- ул. Глубочицкая, 17, 17А, 17Б, 17В, 17Г, 27, 29/31, 33, 37, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 58, 67, 71 , 101;
- ул. Петровская, 10, 12; пер. Косогорный, 4, 8, 8А, 9.
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