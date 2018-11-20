В течение недели по Киеву планируются масштабные отключения водоснабжения из-за ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

"Для надежной работы систем водоснабжения "Киевводоканал" проводит ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение", - сказано в сообщении.

Таким образом, вода будет отсутствовать с 20 по 25 ноября по адресам:

20 ноября с 21:00 до 7:00 21 ноября

ул. Ставропольская, 28, 28А, 30, 32/11;

ул. Саратовская, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 6/42;

ул. Кучмин Яр, 44, 44А;ул. Я. Корчака, 23/2, 20;

21 ноября с 9:00 до 24:00

ул. Бучмы, 1,2,4;

ул. Мыколайчука, 7, 7А, 9, 11,12;

проспект Соборности, 2;

21 ноября с 9:00 до 22:00

ул. Полярная, 15, 15А;



21 ноября с 8:30 до 7:00 22 ноября

ул. Г. Хоткевича, 2/46, 4, 4А, 6;

Краковская, 25, 25А. 25Б;

ул. Попудренко 42, 44, 44А;

22 ноября с 8:30 до 20:00

ул. Летняя, 3, 4;

ул. Дмитриевская, 45;

23 ноября с 10:00 до 24:00 25 ноября

ул. М. Максимовича, 2;

ул. Плотницкая, 4;

ул. Кайсарова, 5, 15;

23 ноября с 21:00 до 7:00 24 ноября

ул. Ружинская, 11, 11А, 15/18, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 36/16, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50;

ул. Саратовская, 14А;

ул. Муромская, 16;

23 ноября с 9:00 до 20:00

ул. Мыколайчука, 13 - 13А, 15, 15А;

23 ноября с 20:00 до 10:00 24 ноября

ул. Глубочицкая, 17, 17А, 17Б, 17В, 17Г, 27, 29/31, 33, 37, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 58, 67, 71 , 101;

ул. Петровская, 10, 12; пер. Косогорный, 4, 8, 8А, 9.

"Киевводоканал" советует запастись водой.

Ранее жители чертовой дюжины улиц украинской столицы остались без холодной воды.

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