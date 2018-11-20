В течение недели по Киеву планируются масштабные отключения водоснабжения из-за ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

"Для надежной работы систем водоснабжения "Киевводоканал" проводит ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение", - сказано в сообщении.

Таким образом, вода будет отсутствовать с 20 по 25 ноября по адресам:

20 ноября с 21:00 до 7:00 21 ноября

  • ул. Ставропольская, 28, 28А, 30, 32/11;
  • ул. Саратовская, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 6/42;
  • ул. Кучмин Яр, 44, 44А;ул. Я. Корчака, 23/2, 20;

21 ноября с 9:00 до 24:00 

  • ул. Бучмы, 1,2,4;
  • ул. Мыколайчука, 7, 7А, 9, 11,12;
  • проспект Соборности, 2; 

21 ноября с 9:00 до 22:00 

  • ул. Полярная, 15, 15А;


21 ноября с 8:30 до 7:00 22 ноября 

  • ул. Г. Хоткевича, 2/46, 4, 4А, 6;
  • Краковская, 25, 25А. 25Б;
  • ул. Попудренко 42, 44, 44А;

22 ноября с 8:30 до 20:00

  • ул. Летняя, 3, 4;
  • ул. Дмитриевская, 45;

23 ноября с 10:00 до 24:00 25 ноября 

  • ул. М. Максимовича, 2;
  • ул. Плотницкая, 4;
  • ул. Кайсарова, 5, 15;

23 ноября с 21:00 до 7:00 24 ноября

  • ул. Ружинская, 11, 11А, 15/18, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 36/16, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50;
  • ул. Саратовская, 14А;
  • ул. Муромская, 16;

23 ноября с 9:00 до 20:00

  •  ул. Мыколайчука, 13 - 13А, 15, 15А;

23 ноября с 20:00 до 10:00 24 ноября

  • ул. Глубочицкая, 17, 17А, 17Б, 17В, 17Г, 27, 29/31, 33, 37, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 58, 67, 71 , 101;
  • ул. Петровская, 10, 12;  пер. Косогорный, 4, 8, 8А, 9.

"Киевводоканал" советует запастись водой.

Ранее жители чертовой дюжины улиц украинской столицы остались без холодной воды.

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