В Украине, в случае введения военного положения в местностях, приближенных к районам боевых действий, все осужденные и заключенные под стражу должны быть эвакуированы. Механизм эвакуации утвержден постановлением Кабмина от 7 ноября 2018 года № 934, пишет Лига.

Документом урегулированы функции и задачи военного командования, министерств, других госорганов и порядок осуществления перевозки отдельной категории населения специальным или дополнительно оборудованным транспортом.

Решение о проведении эвакуации осужденных принимается соответствующим военным командованием вместе с военными администрациями. Общий контроль и координация мероприятий по эвакуации осужденных и лиц, заключенных под стражу, осуществляются военным командованием.

Для подготовки и проведения эвакуации в Минюсте, Нацполиции, СБУ образуются временные органы по эвакуации - комиссии по вопросам эвакуации. Такие комиссии отвечают за планирование мероприятий по эвакуации, организацию привлечения сил и средств конвоирования, контроль за подготовкой учреждений к эвакуации.

В подготовке и проведении Минюстом эвакуации участвуют Нацгвардия (в части осуществления конвоирования) и Укрзализныця. Мероприятия по эвакуации осуществляются в пределах соответствующих бюджетных назначений Минюста, МВД, Минобороны и СБУ и в случае необходимости имущества и средств других государственных органов, учреждений, организаций и предприятий.

Компенсация стоимости услуг и размера фактических расходов субъектам хозяйствования и гражданам, транспортные средства которых привлекаются для эвакуации осужденных осуществляется в соответствии с постановлением Кабмина от 14 августа 2013 года № 581.

Эвакуация осужденных и лиц, заключенных под стражу, проводится в учреждения с соответствующим режимом содержания, которые расположены в безопасной местности. Если заключенных под стражу, находящихся в изоляторах СБУ, невозможно разместить из-за отсутствия соответствующих учреждений в безопасной местности, таких лиц могут разместить в следственных изоляторах Минюста.

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