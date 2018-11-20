19-летний военнослужащий госпитализирован 20 ноября в 14:00 из-за взрыва на полигоне в Ровенской области. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

"20 ноября около 14 часов оперативный дежурный военной службы сообщил в полицию о том, что на территории Ровенского общевойскового полигона в результате взрыва неизвестного боеприпаса травмировался 19-летний солдат", - сказано в нем.

По предварительной информации во время учений колонна военной техники остановилась осмотреть транспорт.

В это время возле одной из машин взорвался неустановленный предмет. В результате взрыва осколочные ранения предплечья получил 19-летний солдат, которого госпитализировали в военный госпиталь.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, работники взрывотехнического отдела полиции.

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