Нацкомиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена повысить тарифы на 15,9%, или на 216,71 гривен до 1 579,51 гривен/Гкал (с НДС) на производство тепловой энергии населению для "Теплоэнерго" (Днепр). Об этом свидетельствует обнародованный на сайте регулятора проект решения к заседанию, запланированному на 23 ноября.

Отмечается, что для абонентов без счетчиков цена на отопление увеличится на 15,9%, или на 6,01 гривен до 43,8 гривен кв. м. Тариф на центральное горячее водоснабжение для абонентов "Теплоэнерго" увеличится на 11,71%, или на 10,19 гривен до 97,39 гривен при условии подключения полотенцесушителей и на 9,58%, или на 7,71 гривен до 88,19 гривен без полотенцесушителей.

Предприятие "Теплоэнерго" эксплуатирует 374 котельные, имеет 108 тепловых пунктов и почти 1350 км тепловых сетей. Топливом для всех котельных является природный газ.Тепловая энергия, производимая КП "Теплоэнерго", подается во все районы города и в поселок Слобожанское.

Ранее "Страна" сообщала, что НКРЭКУ планирует повысить тарифы на тепло в двух районах Киева.

Также мы писали о том, что украинцы назвали главными проблемами повышение тарифов на коммуналку и низкие зарплаты.