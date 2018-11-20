Генеральная прокуратура запретила обнародовать приговор бизнесмену Борису Герману, осужденному за организацию несостоявшегося убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Украинских Новостей.

Приговор Герману был вынесен 30 августа, но до сих пор не обнародован в Едином реестре судебных решений.

Генпрокуратура утверждает, что это сделано с целью обеспечения безопасности фигурантов уголовного производства.

"Разъясняем, что статьей 25 закона Украины "Об обеспечении безопасности лиц, которые принимают участие в уголовном судопроизводстве" запрещено разглашение сведений о мерах безопасности. Разглашение таких сведений лицами, которые приняли решение об этих мерах, или лицами, которые их осуществляют, влечет за собой дисциплинарную ответственность, а в случаях, когда разглашение таких сведений повлекло тяжкие последствия - уголовную ответственность согласно действующему законодательству", - сказано в ответе ведомства.

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Кто и когда вынес постановление о применении мер безопасности к фигурантам данного производства, не указано.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что 30 августа Голосеевский районный суд Киева приговорил Германа к 4,5 годам лишения свободы за причастность к организации убийства Бабченко.

Ранее СБУ разрешили заочно расследовать дело Пивоварника, подозреваемого в организации "убийства" Бабченко.

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