Нацкомиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает повысить тарифы на 21,02%, или на 254,5 гривни до 1 465,32 гривен/Гкал (с НДС) на производство тепловой энергии для населения для "Львовтеплоэнерго".

Об этом свидетельствует проект решения к заседанию, запланированному на 23 ноября, обнародованный на сайте регулятора.

Отмечается, что для абонентов без счетчиков цена на отопление увеличится на 21,05%, или на 5,58 гривен до 32,09 гривен кв. м. Тариф на центральное горячее водоснабжением для абонентов "Львовтеплоэнерго" увеличится на 16,42%, или на 13,61 гривну до 96,47 гривни при условии подключения полотенцесушителей и на 16,27%, или на 12,45 гривен до 88,97 гривен без полотенцесушителей.

Львовское городское коммунальное предприятие "Львовтеплоэнерго" поставляет тепло предприятиям и жилым массивам города Львов. В состав предприятия входят 112 котельных, 119 центральных тепловых пунктов. Общая установленная мощность предприятия 1562 Гкал/год.

Ранее "Страна" сообщала, что НКРЭКУ планирует повысить тарифы на тепло в двух районах Киева.

Также мы писали о том, что МВФ настаивает на повышении цен на отопление для украинцев.