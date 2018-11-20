В китайском Шанхае открылся уникальный пятизвездочный отель Shimao Quarry Hotel, построенный в заброшенном промышленном карьере, сообщает hdfashion.tv. Первые гости смогли поселиться в нем 20 ноября.

Во время Второй мировой войны в карьере, в котором теперь расположен отель, добывали уголь. Официально карьер был закрыт в 2000 году из-за введения в Китае новых правил охраны окружающей среды.

Фото: InterContinental Shanghai Wonderland

Оператор курортного комплекса Shimao Group приобрел землю для реализации проекта в 2006 году. Строительство курорта длилось 12 лет, в проекте участвовали около 5000 архитекторов, инженеров и дизайнеров.

Фото: InterContinental Shanghai Wonderland

Курортный комплекс расположен в 30 км от аэропорта "Хунцяо" в Шанхае, на горном хребте Шешан. Основное здание комплекса – 18-этажная гостиница Intercontinental Shanghai WonderlandВсего в отеле 336 номеров. В главном здании расположены спортивный и развлекательный центры. Постояльцы имеют возможность заняться скалолазанием или совершить прыжок с банджи. По данным Intercontinental Hotels and Resorts, ночь в номере отеля обойдется в среднем в 3394 юаней ($668).

Фото: InterContinental Shanghai Wonderland

Ранее "Страна" сообщала, что Китай станет самым популярным направлением для туристов в ближайшее десятилетие.

Также мы писали о том ,что власти Шанхая установят лимит на количество жителей.