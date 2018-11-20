В Facebook обсуждают пост министра инфраструктуры Владимира Омеляна о строительстве нового аэропорта - первого за время украинской независимости. Его начнут строить в 2019 году у административной границы Днепропетровской и Запорожской областей. Планируется, что аэропорт построят за два года.

Главный вопрос, который прозвучал в соцсетях - зачем строить новый аэропорт в 35 километрах от существующего в Запорожье? И куда девать аэропорт в другом областном центре - Днепре?

Пользователи увидели в идее министра очередную попытку растратить государственные средства не по назначению. "Страна" собрала отзывы соцсетей на инициативу.

Зачем нужен новый аэропорт. Версия Омеляна

В своем посте Омелян пишет: "В 2019 году мы начнем строительство первого нового! аэродрома в Украине, который будет построен в Соленом, между Днепром и Запорожьем. Первый транш составит 200 млн грн и за два года миллионы жителей Приднепровья получат суперсовременный аэропорт.

Это правильное стратегическое решение для страны - построить новые воздушные ворота для Днепра, Запорожье и, потенциально, Кривого Рога, а не бесконечно ремонтировать старые, ведя перманентную борьбу за открытое небо!"

"Чтобы Порошенко мог ленточку перерезать перед выборами". Реакция сети

Эту запись перепостил на своей странице журналист Глеб Простаков. Он сопроводил перепост комментарием о том, что теперь своего аэропорта у Запорожья не будет: "Я правильно понимаю, что благодаря усилиям президента Порошенко и министра стыда Омеляна, деньги, вбуханные в аэропорт Запорожья из муниципального бюджета, коту под хвост?

Вместо этого счастливые запорожцы будут ездить за 40 км в пригород Днепропетровска село Солёное по убитой дороге. Или в новый аэропорт гиперлуп вести будет? Про Кривой Рог вообще молчу.

Вот такой он доступный венский кофе и стратегическое мышление временщиков при власти".

"Больше похоже, что деньги кинут на имитацию ненужной стройки в первые месяцы 2019. Так чтобы Пётр Алексеевич смог ленточку перерезать или первый кирпич заложить перед выборами. Страна богатая - найдутся деньги и на благоглупости", - прогнозирует Простаков в комментариях.

Он также рассказал, почему идея с аэропортом странная:

"Есть два аэропорта в двух крупных украинских городах. С существующей инфраструктурой, нуждающейся в реновации. Новый аэропорт (если, конечно, он будет построен - сейчас это больше похоже на новый гиперлуп Омеляна) "убьет" и запорожский, и днепропетровский. Строительство новых региональных аэропортов "на удалении" оправдано для скопления небольших городов при этом с крупным входящим потоком (типичный пример - аэропорт Даламан между Мармаривсом и Фетхие в Турции). Крупные города вроде Днепропетровска и Запорожья вполне заслуживают на собственные воздушные ворота. В Советское время аэропорты были почти во всех облцентрах, и это был рабочие аэропорты. К тому же, и в запорожский, и в днепропетровский аэропорт уже вложены деньги. А логика "чем больше, тем лучше" в этом бизнесе не работает".

В комментариях говорят о том, что вряд ли аэропорт заработает: "Аэропорт в Соленом стоит 5 млрд. Я не думаю, что его вообще достроят. По крайней мере не при Порошенко. Аэропорт в Запорожье будет доступен к полетам году к 20му... скорее всего потом его подожмет под себя какой-нить Райнэир и будет летать в Барселону за 22€.

По-хорошему работы хватит всем. Направлений много. Мне кажется, что эти аэропорты нужны будут миллионам украинцев для комфортной эмиграции "кому куда".

Другие комментаторы в соцсетях также уверены, что деньги на строительство аэропорта будут разворованы:

"Сразу распознается гиперлуповский почерк: анонсируется очередной масштабный проект, по большому счету никому не нужен и который никто не собирается реализовывать. Зато прекрасная возможность попиариться и раздерибанить государственные деньги".

Другие комментаторы обращают внимание на то, что не мешало бы сначала таки достроить аэропорт в Запорожье: "Странное решение, как по мне. В Запорожье свой аэропорт достраивают. Полоса уже готова, новый терминал активно строится. Пассажиро поток растет. А в Днепре проще построить новый терминал и реконструировать полосу. А Коломойский пусть Старый терминал хоть себе в ж...пу засунет. Хотя если действительно построят, наконец-то, это будет супер. А то из Днепра не улететь не уехать..."

Еще один комментатор вспоминает судьбу другого громкого проекта: "Ющенко уже больницу будущего построил, и эти построят".

Особенно возмущаются идеей министра жители Запорожья.

"Расстояние между Запорожьем и Днепром около 100 км. Зачем туда тулить 3 аэропорт... Вы считаете,что запорожцы будут улетать с аэропорта другого, вместо своего,который находится в черте города? Не хотите ли вы достроить мост в городе Запорожье, который начался строится в 2004 году? Он не построился ни при Кучме, ни при Ющенко, ни при Януковиче, кто там еще был ио Турчинов, и вот при Порошенко с 2014 года он почему то тоже не строится.... Как вы думаете люди живущие в этом городе пойдут голосовать за нынешнего президента и всю его команду? Серьезно? Вы правда считаете, что нам нужны аэропорты в прямом смысле через каждые 50 км? С неадекватными ценами на ВСЕ, повышающейся коммуналкой, с разрушающимися домами, отсутствием дорог и мостов? Вы серьезно считаете,что люди идиоты?", - пишет жительница Запорожья Наталья Яхнина.

Еще одна жительница Запорожья тоже возмущена:

"Что вы там курите, блин? На хрена в это богом забытом Солёном аэропорт? Что за развод в стиле Остапа Бендера с "Нью-Васюками"? Вы, прежде чем такую х..ню делать, может опросы будете устраивать, а? Запорожье задыхается без мостов, блин! Плотине нужен капремонт. Эти аэропорты практически пустые. В основном одни чартеры!".

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