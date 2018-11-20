Суд Москвы приговорил к 200 часам обязательных работ бывшую супругу легендарного артиста Армена Джигарханяна - Виталину Цымбалюк-Романовскую за нарушение тайны частной жизни. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Останкинском суде столицы.

"Приговором мирового суда Цымбалюк-Романовская признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ", - говорится в сообщении. Кроме того, суд частично удовлетворил иск артиста о компенсации морального вреда на несколько миллионов рублей, взыскав в его пользу с бывшей супруги 200 тысяч.

Следствие и суд установили, что женщина организовала установку в одном из рабочих кабинетов театра Джигарханяна бескорпусной видеокамеры, которая была вмонтирована в потолочный плинтус в целях ведения скрытого видеонаблюдения за супругом.

Впоследствии, согласно фабуле дела, запись, сделанная скрытой камерой и содержащая личную тайну, была продемонстрирована в эфире одного из центральных телеканалов.

Мировой суд Кунцевского района Москвы 27 ноября 2017 года расторг брак Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской.

Ранее "Страна" сообщала, что Армен Джигарханян в пятый раз за год угодил в больницу.

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