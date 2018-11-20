Сегодня, 20 ноября, нардепы отказались направить в Конституционный суд Украины для получения заключения законопроект №8329 о внесении изменений в ст. 133 Конституции Украины о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", решение о направлении документа в КС поддержали лишь 206 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосах.

Таким образом, парламент отказался запустить конституционный процесс переименования области.

Отметим, что общественный совет при Днепровском горсовете поддержал инициативу переименования области в Сичеславскую.

Ранее "Страна" сообщала, что в Верховной Раде переименовали Кировоградскую область в Кропивницкую.

Также мы писали о том, что в Украине собираются переименовать Крым и придумывают ему новые названия.