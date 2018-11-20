В своем новом выпуске видеоблога "Ясно. Понятно" Олеся Медведева рассказывает о том, почему на самом деле происходят нападения на журналистов и кто стоит за самыми громкими атаками.

Олеся простыми и понятными словами объясняет почему профессия журналиста в Украине уверенно входит в число рисковых.

В блоге идет речь о том, что только за последний месяц случилось около 20 нападений на журналистов, 5 из которых - в Киеве, а 3 даже в присутствии полиции.

Самые резонансные случаи произошли, когда избили журналистку программы "Чрезвычайные новости" Юлию Гунько. Девушку ударили по лицу, когда она снимала сюжет про пьяных мажоров за рулем. Это случилось в присутствии полиции. Или, когда прямо возле здания генеральной прокуратуры журналистку телеканала NewsOne Дарину Билеру ударили по лицу, также в присутствии полиции.

В блоге Олеся Медведева вспомнит, как возле МВД в присутствии полиции облили кефиром еще одну журналистку телеканала NewsOne Анастасию Пшеничную. Также проанализируем инцидент с избиением журналиста NewsOne Богдана Аминова и его канадского коллеги на марше трансгендеров.

И, конечно, вспомним историю с вербовкой нашего журналиста "Страны" Вячеслава Селезнева сотрудником СБУ Александром Хаиндравой путем угроз и шантажа.

Как сообщала "Страна", за подозреваемого в убийстве журналиста Сергиенко внесли 2 млн гривен залога.

Также мы сообщали, как в Киеве сорвалось заседание суда по делу о нападении на журналистку NewsOne Дарину Билеру.