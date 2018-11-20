Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украине стоило объявить дефолт еще в 2014 году. Такое мнение он высказал в интервью журналистке Соне Кошкиной.

"Чем дефолт плох? Вон Греция какие красавцы: сказали, что 500 миллиардов не вернем, и до свидания", - сказал Коломойский.

"Я считаю, что (этот сценарий - ред.) нужно было применять еще в 14-м году. Потому что страну разворовали под покровительством в том числе Международного валютного фонда и всех иностранных посольств. В казне ноль – ну объявляйте дефолт", - считает олигарх.

Он заявил, что это не принесло бы непоправимого вреда Украине. "Дефолт еще никогда никому не повредил. Что касается страны, так 100%. Ну да, у меня нет денег. А чем банкротство отличается от дефолта? Вы так говорите, будто дефолт – это конец государственности. Греция потеряла хоть один остров из своей государственности?", - привел пример Коломойский.

На 35-й минуте

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