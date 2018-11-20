Курс гривни на межбанке во вторник упал на сотые доли копейки
Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник снизился до 27,7475 грн/$1 с 27,74 грн/$1 днем ранее, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.
Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,735-27,76 грн/$1.
По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 20 ноября укрепился до 27,7673 грн/$1с 27,7705 грн/$1.
Также Нацбанк установил официальные курсы валют на следующий день:
- 100 долларов США - 2776.3875
- 100 евро - 3170.9122
- 10 российских рублей - 4.2331
Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 15 ноября составил 338.6 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $287.8 млн.
Как сообщала "Страна", на 20 ноября доллар подорожал всего на копейку, а евро значительно поднялся в цене.
Ранее банкиры сообщили, почему украинский бизнес распродает доллар и валит его курс.