Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник снизился до 27,7475 грн/$1 с 27,74 грн/$1 днем ранее, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,735-27,76 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 20 ноября укрепился до 27,7673 грн/$1с 27,7705 грн/$1.

Также Нацбанк установил официальные курсы валют на следующий день:

100 долларов США - 2776.3875

100 евро - 3170.9122

10 российских рублей - 4.2331

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 15 ноября составил 338.6 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $287.8 млн.

Как сообщала "Страна", на 20 ноября доллар подорожал всего на копейку, а евро значительно поднялся в цене.

Ранее банкиры сообщили, почему украинский бизнес распродает доллар и валит его курс.