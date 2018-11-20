Сегодня, 20 ноября, Шевченковский райсуд Киева продлил срок действия обязательств, возложенных на экс-главу Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Романа Насирова, ходатайство адвокатов об уменьшении размера залога и о предоставлении разрешения на выезд за границу не удовлетворено. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"20 ноября в Шевченковском районном суде состоялось очередное судебное заседание по сути по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-главы ГФС Украины, а также руководителя департамента ГФС", - отмечает САП.

По информации САП, прокуроры подали ходатайство о продлении срока действия обязательств, возложенных на подсудимых. "Суд продлил срок действия обязательств, возложенных на Насирова… Вместе с тем, суд оставил без удовлетворения ходатайство стороны защиты об уменьшении залога Насирову и предоставлении последнему разрешения на выезд за границу", - информирует прокуратура.

В связи с истечением времени, отведенного для судебного заседания по данному делу, прокуроры САП не смогли продолжить чтение обвинительного акта. Следующее судебное заседание назначено на 10 декабря на 12:00.

Напомним, 2 марта 2017 года детективы НАБУ уведомили о подозрении в совершении преступления Насирова, после чего задержали. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Роману Насирову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Сторона обвинения считает, что глава ГФС в течение 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Эти решения он принял с нарушением установленной законом процедуры, а именно при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в госбюджет в сумме более 2 млрд грн.

Ранее "Страна" сообщала, что в суде по делу Романа Насирова с декабря зачитали только половину обвинительного акта.

Также мы писали о том, что суд в Киеве снял электронный браслет с экс-главы ГФС Романа Насирова.