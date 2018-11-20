В Министерстве иностранных дел Украины заявили об освобождении трех украинских моряков в Ливии, которые были членами экипажа судна Nivin, удерживаемого нелегальными мигрантами.

Об этом сообщает департамент консульской службы МИД Украины в микроблоге Twitter.

"Судно "Nivin" (порт Мисурата, Ливия) освобожден от нелегальных мигрантов, которые взяли в плен его экипаж, в том числе трех украинцев. Украинские моряки - в безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, что нелегальные мигранты, которых спасли в Средиземном море, захватили торговое судно Nivin с украинскими моряками на борту и удерживали его экипаж с 18 ноября. Всего на судне находилось около 100 мигрантов. Они взяли в заложники нескольких моряков и потребовали от капитана взять курс на Италию.

Фото: twitter.com/mfa_ukraine

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