В городе Изюме Харьковской области водитель трактора коммунального предприятия, посыпавшего дорогу, не справился с управлением и наехал на семь легковых автомобилей и припаркованный на обочине служебный автомобиль ВАЗ Изюмского отдела полиции.

Как сообщает отдел коммуникаций Национальной полиции в Харьковской области, авария произошла во вторник в 10:55.

"В результате ДТП никто из граждан не пострадал. Автомобили получили механические повреждения", - говорится в сообщении.

На место происшествия выезжал наряд патрульной полиции Изюмского отдела полиции. Полицейские составили все необходимые документы.

Фото: hk.npu.gov.ua

По результатам обследования на состояние алкогольного опьянения, водитель трактора был трезв. Решается вопрос о квалификации события согласно Уголовному кодексу Украины.

Мы писали, что ранее в Кировоградской области трактор рухнул в кювет. Водитель погиб.

Также под Хмельницким в ДТП угодили трактор, грузовик и автобус с пассажирами.

Стало известно, что пьяный житель села на тракторе задавил собственную мать, которая пыталась его остановить.