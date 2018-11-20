В Изюме посыпавший дорогу трактор наехал на 7 легковушек и полицейское авто. Фото
В городе Изюме Харьковской области водитель трактора коммунального предприятия, посыпавшего дорогу, не справился с управлением и наехал на семь легковых автомобилей и припаркованный на обочине служебный автомобиль ВАЗ Изюмского отдела полиции.
Как сообщает отдел коммуникаций Национальной полиции в Харьковской области, авария произошла во вторник в 10:55.
"В результате ДТП никто из граждан не пострадал. Автомобили получили механические повреждения", - говорится в сообщении.
На место происшествия выезжал наряд патрульной полиции Изюмского отдела полиции. Полицейские составили все необходимые документы.
Фото: hk.npu.gov.ua
По результатам обследования на состояние алкогольного опьянения, водитель трактора был трезв. Решается вопрос о квалификации события согласно Уголовному кодексу Украины.
Мы писали, что ранее в Кировоградской области трактор рухнул в кювет. Водитель погиб.
Также под Хмельницким в ДТП угодили трактор, грузовик и автобус с пассажирами.
Стало известно, что пьяный житель села на тракторе задавил собственную мать, которая пыталась его остановить.