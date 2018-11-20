Сотрудничество Молдовы с ЕС отброшено назад и неизвестно, когда Молдова может подать заявление на членство в ЕС.

Об этом заявил вице-премьер по европейской интеграции Юрий Лянкэ во вторник в ходе ежегодного форума по вопросам евроинтеграции, который в шестой раз проводит в Кишиневе Ассоциация по внешней политике при поддержке Фонда "Friedrich Ebert Stiftung", пишет Интерфакс.

Юрий Лянкэ напомнил, что в 2014 году вопрос о подаче заявления о членстве в ЕС "рассматривался всерьез".

"К сожалению, последовал сложный период, связанный с парламентскими выборами в конце 2014 года и несколькими правительственными кризисами. Это отбросило назад наше сотрудничество с ЕС", - заявил он

"Мы выступаем за обязательное продолжение политического диалога с ЕС. Но должны признать, что этот диалог находится не на должном уровне. С 2015 года практически не было визитов высокопоставленных чиновников из Брюсселя в Кишинев. И это плохо", - отметил вице-премьер.

Он затруднился ответить на вопрос о том, когда Молдова может подать заявление на членство в ЕС. По его словам, "сейчас главным тестом европейского пути Молдовы станут парламентские выборы и все, что с ними связано".

Ранее "Страна" сообщала, что в Европейском Союзе грозятся забрать у Молдовы безвизовый режим.

Также мы писали о том, что Украины, Грузии и Молдовы не оказалось в плане расширения Евросоюза.

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