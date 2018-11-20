В Украине в среду, 21 ноября, ожидается холодная погода в большинстве областей, но без осадков. На Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге будет падать мокрый снег. Температура воздуха в среднем составит -2...+3 градуса. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Антициклон скандинавского происхождения сделает нам завтра погоду без осадков. Немного затронет влагой крайний Юг и полетает снег в западных областях, кроме Волыни и Ровненщины", – отметила погодный эксперт.

Она подтвердила, что вечером температура может упасть до -5 градусов. В Киеве погода будет даже солнечной и без осадков. Температура воздуха днем ​​будет колебаться от 0 до +2 градусов, ночью – от -3 до -6 градусов.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", синоптики назвали регионы, где 20 ноября в Украине пройдут сильные снегопады.

Также мы сообщали о прогнозе погоды на всю неделю в Киеве. Напомним, ранее синоптик прогнозировала ухудшение погоды с 20 ноября.