Сегодня, 20 ноября, народные депутаты направили в Конституционный суд (КС) Украины законопроект №8380 о внесении изменений в Конституцию относительно переименования Кировоградской области в Кропивницкую.

Такое решение поддержали 239 народных депутатов на пленарном заседании парламента, пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно процедуре, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины может быть рассмотрен Верховной Радой только при наличии заключения Конституционного суда относительно соответствия инициативы требованиям ст. 157 и 158 Основного закона.

После получения заключений КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, парламент может голосовать за него для принятия в целом. Для этого требуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что в Раде приготовились к переименованию Днепропетровской и Кировоградской областей.

Также мы писали о том, что почти половина жителей Кропивницкого хочет, чтобы городу вернули прежнее название - Кировоград.