Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена повысить тарифы на 7,43% или на 91,09 гривен до 1 316,28 гривен/Гкал (с НДС) на производство тепловой энергии для населения для "Евро-Реконструкции".

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на проект решения к заседанию 23 ноября.

Отмечается, что для абонентов без счетчиков цена на отопление увеличится на 7,43% или на 2,42 гривны до 35 гривен кв.м. Тариф на центральное горячее водоснабжением для абонентов "Евро-Реконструкции" увеличится на 7,34% или на 5,4 гривны до 78,93 гривны при условии подключения полотенцесушителей и на 7,45% или на 5,06 гривен до 72,99 гривны без полотенцесушителей.

Напомним, что теплоснабжающая компания "Евро-Реконструкция" владеет Дарницкой ТЭЦ с установленной электрической мощностью 160 МВт, и тепловой мощностью - 1 228 Гкал-час. "Евро-Реконструкция" поставляет тепло промышленным предприятиям и жилмассивам Днепровского и Дарницкого районов.

Технологически ТЭЦ может работать на природном газе, каменном угле и топочном мазуте.

Напомним, в Украине с 1 декабря поднимут тарифы на тепло и горячую воду на 16%.

Как сообщала "Страна", вместо 16% тарифы на отопление в разных городах Украины вырастут на 35%.

Ранее "Страна" публиковала тарифы на тепло в Киеве.