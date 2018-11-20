Судья Киевского районного суда г.Харькова Виктор Попрас в деле о ДТП в центре Харькова в октябре 2017 года, в результате которого погибли 6 человек, отказал в удовлетворении ходатайства адвоката одного из обвиняемых Сергея Перепелицы об отводе экспертов научно-исследовательского института судебных экспертиз им.Бокариуса, проводивших автотехнические и дополнительную экспертизы.

"Суд определил отказать в отводе экспертов", - говорится в определении, вынесенном Попрасом во вторник, передает Интерфакс-Украина.

После оглашения определения судья продолжил заседание по делу. Эксперт Виталий Варлахов дает пояснения по сути проведенных экспертиз.

Как сообщалось, вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus.

20 октября Киевский райсуд Харькова арестовал водителя Lexus Е.Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога. Также был арестован водитель второго автомобиля – Volkswagen Touareg Г.Дронов. Позднее Киевский райсуд Харькова неоднократно продлевал меру пресечения обоим подозреваемым.

Как сообщала Страна, ранее суд отказался вызвать медиков, которые брали анализы у Зайцевой после кровавого ДТП в центре Харькова.

Мы писали, что Зайцевой, подозреваемой в смертельном ДТП в Харькове, стало плохо на суде.