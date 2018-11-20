Национальная гвардия Украины решила не давать американское оружие полку "Азов" из-за указанию США.

Об этом сказал заместитель командующего Национальной гвардии по тылу Олег Кулик, пишут Украинские новости.

"Да, было такое решение (о запрете передачи американского оружия "Азову" - Прим. Ред.). И мы выполняем договоренности с нашими американскими партнерами. У нас достаточно своего оружия, чтобы полностью обеспечить это подразделение. У них есть все необходимое для выполнение поставленных перед ними задач: и бронетехника, и минометы, стрелковое оружие, снайперские комплексы", - заявил он.

Кулик отметил, что Нацгвардия получает от иностранных государств снайперские винтовки и гранатометы.

Ранее "Страна" сообщала, как гранатометы из США попали в "Азов" за полгода до официальных поставок оружия в Украину.

Также мы писали о том, что в BellingCat заявили, что "Азов" удалил с сайта фото с американским оружием.