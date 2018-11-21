21 ноября в Украине отмечают годовщину Революции достоинства. К этой дате мы уже ответили на 21 главный вопрос о тайнах Майдана. А теперь "Страна" напоминает, как выглядели самые активные политические участники Майдана пять лет назад и сравнивает с тем, как они выглядят сейчас.

Татьяна Черновол

Нардеп от Народного фронта Татьяна Черновол в 2014 году была журналисткой. В 2012 году она запомнилась тем, что проникла на территорию резиденции Виктора Януковича Межигорье и до того, как ее задержала охрана успела сделать несколько фото, которые затем были опубликованы в сети. В этом же году ее облил краской в собственном доме неизвестный мужчина, который караулил ее у лифта. Также она была избита на своем избирательном округе, пытаясь выяснить происхождение фальшивых листовок с ее именем.

А 25 декабря 2013 года инцидент с избиением тогда еще журналистки Татьяны Чорновол на Бориспольской трассе стал одним из факторов, способствовавших радикализации Майдана.

Фото:Татьяна Черновол в феврале 2014 года после нападения

Сама Черновол обвинила в произошедшем (и продолжает это делать) тогдашнее руководство страны, вслед за ней те же обвинения выдвинула оппозиция. При этом все суды, прошедшие уже при нынешней власти, не нашли политическую составляющую в этом деле. Имел место бытовой инцидент – неадекватная реакция нескольких молодых людей на провокацию со стороны Черновол.

После того, как Татьяна Черновол стала депутатом, многие отмечают, что она похорошела, поменяла прическу.

Татьяна Черновол после 2014 года. Фото: Аналітична служба новин

А в этом году открыла собственную выставку картин, на которую пришли и другие видные деятели Евромайдана - Арсен Аваков, Александр Турчинов, Арсений Яценюк.

Фото: Татьяна Черновол на открытии своей выставки картин в Киеве

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко при Викторе Януковиче была осуждена за газовые контракты с Россией и отбывала наказание в Харьковской колонии. Из-за плохого самочувствия она находилась в больнице колонии, но сразу же после освобождения, за что проголосовали депутаты Рады, в феврале 2014 года она выступила на Майдане. Леди Ю находилась на инвалидной коляске, без макияжа, но с фирменной косой и на высоких каблуках. В коляску она села из-за болей в спине. В свое время Ангела Меркель предлагала Юлии Тимошенко подлечить межпозвоночную грыжу в Германии.

Фото: Юлия Тимошенко с дочерью Евгенией (справа) вовремя выступления на Майдане в феврале 2014 года

После революционной зимы Юлия Владимировна пошла на поправку и даже похвасталась тем, что пробегает по 12 километров в день и готовится к полумарафону. Для пробежек она часто выбирает объемные шапки. а однажды ее сфотографировали в откровенной майке.

Фото: Юлия Тимошенко и "бегущий банкир" и айронмэн Андрей Онистрат (справа)

Также она не изменяет своей привязанности к туфлям на каблуках и дизайнерским нарядам. Одни из ее любимых брендов - Луи Виттон и Шанель.

Фото: На презентации Нового экономического курса Украины кандидат в президенты Украины была одета в такой же костюм, как у героини сериала "Карточный домик"

Политик появляется на публике и в довольно эпатажных нарядах.

Фото: Слева Юлия Владимировна на свое 55-летие, справа героиня фильма "Пятый элемент"

Арсений Яценюк

Заметно преобразился Арсений Яценюк. 22 января 2014 года со сцены Майдана он озвучил требования оппозиции о прекращении силовых действий со стороны власти в течение 24 часов. ""Завтра підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Але чесно, справедливо і сміливо", - сказал он.

Фото: Арсений Яценюк на Майдане в 2014 году, справа с Юлией Тимошенко



В 2014 году Арсений Петрович возглавил новое правительство. А после того, как глава Народного фронта покинул пост премьер-министра, он начал менять имидж и стал выглядеть более брутально (насколько это возможно): отрастил бороду, загорел, стал носить солнцезащитные очки.

Фото: Арсений Яценюк в новом образе; справа - на приеме в резиденции США

Арсен Аваков

Нынешний глава МВД до 2014 года вступил в партию Батькивщина, принимал участие в выборах мэра Харькова в 2010 году, до 2012 года находился в эмиграции в Италии из-за уголовного преследования в Украине.

Во время Евромайдана он занимался инфраструктурой протестного лагеря: баррикадами, палаточным городком и питанием. Был назначен главной МВД с перевесом в 1 голос (также предлагали кандидатуру Виталия Яремы).

После того, как в Украине ввели обязательные электронные декларации для госчиновников, выяснилось, что Арсен Аваков любитель аниквариата, коллекционных вин, драгоценностей. картин, оружия, часов и шуб для супруги.

Фото: Арсен Аваков в 2014 и 2018 годах

Сын Авакова - Александр, который фигурировал в так называемом "деле рюкзаков Авакова" (дело о закупке рюкзаков по завышенным ценам), недавно купил в Киеве квартиру в небоскребе с бассейном на крыше.

Петр Порошенко

Нынешний президент Украины не слишком изменился внешне - хотя временами он меняет имидж: начал чаще носить камуфляжную одежду. При этом на Майдане принадлежал к числу "умеренных" и даже вступал в перепалки с националистами во время неудачного штурма Администрации президента.

Вот, как Петр Порошенко выглядел на Майдане:

И вот как он стал выглядеть сейчас:

Похожая эволюция и у Александра Турчинова: он практически не поменялся внешне, но стал чаще щеголять в военной форме.

Турчнов на Евромайдане:

Турчнов - секретарь СНБО:

Казак Гаврилюк

Один из символов Майдана - Михаил Гаврилюк - которого раздели на морозе беркутовцы, стал народным депутатом. И приобрел с этим статусом и новый внешний вид.

Гаврилюк в 2014 году выглядел так:

После того, как стал депутатом, Гаврилюк какое-то время ходил в Раду с оселедцем и в камуфляже.

Однако в последнее время он стал выглядеть более "буржуазно":

Дмитрий Булатов

Лидер "Автомайдана" запомнился в нескольких ипостасях. Сначала он выглядел так:

Потом в разгар Майдана случилась громкая история с якобы похищением Булатова. Его фото после освобождения облетело все СМИ и стало одним из факторов роста протестных настроений.

После успеха революции Булатов стал министром молодежи и спорта. От его шрамов почти не осталось следа.

Правда, некоторые соратники Булатова по Евромайдану говорят, что нападение на него и отрезание уха были действиями постановочными. Сам Булатов же по-прежнему настаивает, что все было более чем реально.

Павел Климкин

Нынешний глава МИД не был в активе Евромайдана, занимая должность посла Украины в Германии при Януковиче. Но он интересен тем, что радикально поменял внешний вид, став министром иностранных дел.

При назначении на эту должность Климкин был можно сказать поджарым:

Однако за несколько лет министерской карьеры Климкин набрал много веса - видимо, пропорционально с дипломатическим опытом.