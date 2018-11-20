Мэр Херсона Владимир Николаенко назвал следствию фамилию человека, которого его заместитель Екатерина Гандзюк подозревала в заказе нападения на нее. Об этом он заявил на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады, сообщает "Громадське".

"Я был у следователя СБУ и поделился данными, которые мне сказала Екатерина. Я был у нее и спросил, кто это может быть? Она сначала сказала это "русня", а потом назвала мне конкретную фамилию, кто это может быть. Я поделился этими данными со следователем", - сказал Николаенко.

Городской голова Херсона не озвучил фамилии на заседании ВСК, но отметил, что "ни слова плохого от Гандзюк о Николае Паламарчуке (депутат БПП) не слышал".

Бывший заместитель Паламарчука Игорь Павловский задержан по делу Гандзюк. Ему предъявлено обвинение по статьям о соучастии в убийстве активистки.

Ранее "Страна" сообщала, что известно об экс-помощнике депутата от БПП Павловском, которого арестовали по делу Гандзюк.

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк, которую 31 июля облили концентрированной серной кислотой. Следствие подозревает в совершении нападения пятерых бывших участников АТО: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиту Грабчука. Торбин в подозрении фигурирует как организатор покушения. Грабчука называют непосредственным исполнителем нападения. Четверо из пяти подозреваемых в попытке убить Гандзюк признались в совершении преступления, а Торбин не признается.