В среду, 21 ноября, в Украине сохранится прохладная погода, однако осадков на большей части территории не предвидится. Погоду будет определять гребень антициклона с центром над Скандинавией. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Небольшой мокрый снег с дождем передают на Закарпатье и крайнем юге. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -3...-9°, днем от -2° до +3°; на Закарпатье, в Крыму и на юге Одесской области ночью 0...+5°, днем +3...+7°.

На западе Украины ожидается снег. Температура воздуха ночью -2…-4 градусов, днем -2…+1 градусов. В Карпатах будет также идти снег. Температура ночью -5…-3 градусов, днем +7…+9 градусов. На севере Украины без осадков. Температура воздуха ночью -4…-6 градусов, днем около -2 ..0.

В центре Украины без осадков. Температура воздуха ночью -6…-8 градусов, днем -2…+1 градусов. На востоке Украины сухо. Температура воздуха ночью -5…-7 градуса, днем -1…+1 градусов. На юге Украины немного снега. Температура воздуха ночью -1…-5 градуса, днем -1…+2 градуса. В Крыму небольшой дождь. Температура воздуха ночью +0…-2 градусов, днем +5…+7 градусов.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 21 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 16,1 градусов тепла в 1926 году, самая низкая ночью на отметке 13,6 градусов мороза в 1921 году.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", синоптики назвали регионы, где в Украине пройдут сильные снегопады.

Также мы писали, что 19 ноября во Львове выпал первый снег. Город сковали пробки, на дорогах - аварии.