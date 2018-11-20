Крупнейший лоукост Европы Ryanair намерена запустить рейсы из Киева в Афины (Греция), Дублин (Ирландия), Манчестер (Великобритания), Софию (Болгария) и Пафос (Кипр) в 2019 году. Об этом сообщил коммерческий директор компании Ryanair Дэвид О'Брайан в ходе пресс-конференции, передают Украинские новости.

"В следующем году мы намерены открыть 5 новых маршрутов из Киева в Европу, это 4 новых страны", - сказал он. В целом на период летней навигации в 2019 году будет осуществляться 22 рейса из Украины. В то же время, по словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, на данный момент 30% международных перелетов в Украине приходится на лоукост-сегмент.

Также О'Брайан заявил, что авиакомпания ведет переговоры с аэропортами в Одессе и Харькове о возможности выполнения рейсов, а также намерена в будущем увеличить количество рейсов из аэропорта "Львов".

Кроме того, авиакомпания рассматривает возможность открыть IT-центр и центр по ремонту самолетов в Украине."Мой коллега-инженер сейчас посещает несколько мест в Украине, мы рассматриваем возможность в перспективе открыть IT-центр здесь в Украине. И когда мы достигнем определенного критического веса наших перелетов в Украине, мы рассмотрим также возможность открыть центр по ремонту и обслуживанию самолетов", - сказал О'Брайян.

При этом в Ryanair заявили, что ожидают достигнуть пассажиропотока в/из Украины 5 млн пассажиров через 3-5 лет.

Ранее "Страна" сообщала, что лоукост Ryanair назначил семь новых авиарейсов между Польшей и Украиной.

Также мы писали о том, что ради лоукостеров в "Борисполе" расконсервируют закрытый после Евро-2012 терминал.