В разных регионах Украины почти одновременно состоялся ряд провокаций, направленных против иерархов Украинской Православной Церкви, после того как Собор епископов 13 ноября не поддержал создание автокефалии в Украине.

Об этом сообщил председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, пишет информационно-просветительского отдел УПЦ МП.

"На сегодня со стороны различных сил совершаются действия с целью давления на епископов Украинской Православной Церкви. Свидетельством этого является ряд пикетов и незаконных действий у епархиальных управлений и резиденций епископов УПЦ. Также мы видим, что системно публикуется разного рода информация о епископах УПЦ, об их состоянии, месте проживания, передвижении - с той целью, чтобы привлечь внимание к их деятельности и пытаться как-то дискредитировать. Кроме того, происходят вызовы епископов УПЦ на разговор в СБУ", - рассказал глава юридического отдела.

По его убеждению, "учитывая системность, одновременность, массовость, эти действия направлены на епископов с целью давления и принуждения их к участию в так называемом "объединительном соборе"".

Протоиерей Александр подчеркнул, что данные провокации являются прямым нарушением конституционных прав граждан Украины. "Организовывая такой проект, как "единая поместная украинская церковь", государство обеспечивает право на свободу совести определенной части граждан Украины. Но в то же время государство нарушает права другой части Украины, которые принадлежат к Украинской Православной Церкви", - отметил он.

Анализируя последние события, юрист обратил внимание на их дискредитационный характер. "Посмотрим, что написано на тех плакатах, почему пикетчики надевают балаклавы, почему имуществу вредят, почему они именно сейчас все появились? Для чего публикуются персональные данные архиереев? Говорят епископам, что якобы "мы вас приглашаем на разговор". Но - разговор, в контексте чего разговор?". "Это, определенным образом, психологическое давление", - подчеркнул он.

По словам отца Александра, определенные силы пытаются повлиять на решение архиереев по участию в "объединительном соборе". Он отметил: "Такие события в некоторой степени ожидаемые, потому что епископат Украинской Православной Церкви на Соборе епископов от 13 ноября 2018 года очень четко определил свою позицию относительно последних событий и в частности действий Константинопольского Патриархата на канонической территории Украинской Православной Церкви".

Кроме того, подчеркнул глава юротдела, провокации имеют выраженный искусственный и централизованный характер, и не являются беспристрастным проявлением волеизъявления людей. "К примеру, когда проходил пикет вблизи резиденции архиепископа Боярского Феодосия, после того, как верующие позвонили в полицию, сторонники "томоса" сразу, не дождавшись приезда правоохранителей, пошли. Выглядит так, что им сообщили".

Юрист отметил, что реагировать на такие провокации следует правовым образом. "Ранее министр МВД пообещал, что не допустит столкновений на религиозной почве, но мы видим, что происходит обратное. Нужно не допускать такого, нужно контролировать ситуацию, - объясняет он. - В случае противоправных действий "активистов" нужно обращаться в правоохранительные органы: вызывать полицию, писать заявления, жаловаться, фиксировать все случаи".

Протоиерей Александр также напомнил права священнослужителей и верующих в случае вызова СБУ: "Такое общение с правоохранительными органами регламентируется Уголовно-процессуальным кодексом. В случае вызова лицо имеет право знать, в качестве кого, на основании чего и кто его вызывает. Если невозможно получить такую информацию, то нужно попросить, чтобы прислали повестку. Тем более если это не допрос, а разговор, вы не обязаны идти. Имеете желание поговорить - пожалуйста, не имеете такого желания - ваше право. Также лица имеют право воспользоваться правовой помощью, которая гарантируется статьей 59 Конституции Украины, и приходить на такого рода разговоры вместе с адвокатом. Кроме того, во время такого разговора вы имеете право не свидетельствовать против себя и своих близких, родственников. Это право гарантировано статьей 63 Конституции Украины".

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