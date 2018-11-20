В Италии, недалеко от южного города Кротоне поезд попал в торнадо, в результате чего пострадали несколько пассажиров. Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

Отмечается, что торнадо разбил несколько окон. Двух пассажиров доставили в больницу, хотя никто серьезно не ранен.

Инцидент произошел на станции Роккабернарда на железнодорожной линии Катандзаро Лидо - Кротоне.

Момент оказания помощи пассажиру Фото: informazione.it

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