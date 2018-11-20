Американский ведущий программы "Танцы со звездами: юниоры" Фрэнки Муниз потерял все нажитое имущество из-за своей кошки. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам шоумена, недавно он был вынужден уехать на несколько дней на похороны дяди во Францию. Домой он вернулся 15 ноября, тогда он и обнаружил, что четыре из пяти этажей его дома полностью затоплены. Муниз отметил, что пострадало все - начиная от произведений искусства и мебели, заканчивая стенами и личными вещами. Виновницей разрушений оказалась кошка ведущего: она случайно открыла водопроводный кран, и вода текла несколько дней.

Шоумен признался, что он очень много плакал, когда увидел, во что превратился его дом, а также попросил поддержки у своих подписчиков в Twitter. По данным Inside Edition, убытки Муниза составили несколько миллионов долларов.

Скриншот: Twitter/ Frankie Muniz‏

Напомним, кошка спасла жизнь хозяйке, дважды "диагностировав" ей рак груди.

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