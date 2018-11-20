Нардеп Сергей Левочкин считает, что раскол фракции "Оппозиционный блок" выгоден президенту Украины Петру Порошенко. Об этом он сообщил журналистам, передают Украинские новости.

"Сегодняшнее событие связано с тем, что нынешний режим президента Порошенко делает все, чтобы не допустить кандидата от юго-востока Юрия Бойко во второй тур", - сказал он. Политик добавил, что выдвижение Бойко в качестве единого кандидата в президенты на выборах 2019 года связано с его наибольшей поддержкой среди населения.

По словам Левочкина, из фракции намерено выйти 20 депутатов, которые не будут принимать участие в заседаниях фракции и консолидировано голосовать.

"Я считаю, что по факту произошел раскол на тех, кто ориентируется на кандидата в президенты Бойко и кандидата в президенты Порошенко", - прокомментировал он исключение депутатов из фракции Оппоблока.

Также Левочкин добавил, что эти 20 депутатов войдут в новую депутатскую группу "Оппозиционная платформа - За життя".

Отвечая на вопрос журналистов, нардеп сообщил, что о его выходе из партии Оппоблок речь пока не идет.

Напомним, что сегодня Бойко и Левочкина исключили из фракции "Оппозиционный блок". Политики заявили, что будут создавать депутатскую группу "Оппозиционная платформа".