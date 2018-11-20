В России могут вернуть бессрочный срок действия вида на жительство для иностранных граждан, в том числе, для украинцев. Об этом со ссылкой на МВД РФ пишет РИА "Новости".

Соответствующий законопроект планируется внести в правительство уже в ноябре. Такое предложение в МВФ РФ объясняют большим количеством обращений от людей, которые забывали продлевать вид на жительство, когда срок его действия истекал.

Отметим, что сейчас вид на жительство в Российской Федерации выдается на 3 или 5 лет. До 2002 года в РФ он был бессрочным.

Напомним, недавно Госдума в первом чтении приняла проект, вносящий поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации", направленный на то, чтобы решить проблему получения паспортов РФ украинскими беженцами и переселенцами. Правительственный проект значительно упрощает процедуру вступления в гражданство РФ украинцам. И в первую очередь – жителям Донбасса. Если его примут, соискателям не придется подтверждать законный источник к существованию в России (быть официально трудоустроенным) и подтверждать знание русского языка (сдавать экзамен).

Также мы писали, что в 2018 году 19 тысяч украинцев получили российское гражданство.