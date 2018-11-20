В Виноградове Закарпатской области произошел масштабный пожар на складских помещениях, была угроза переброски пламени на рядом расположенную электроподстанцию. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Закарпатской области.

Инцидент произошел по ул. Вакарова, горело деревянное помещение. Огонь охватил площадь 300 кв.м. К ликвидации возгорания были привлечены дополнительные силы и средства из соседних гарнизонов пожарных команд.

Для тушения огня привлекались 4 пожарных машины и 19 спасателей ГоссЧС Украины в Закарпатской области, 2 единицы техники и 6 пожарных местных пожарных команд города Королева и села Подвиноградов, а также пожарный поезд Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок. В сообщении отмечается, что на момент локализации пожара травмированных и погибших нет.

Фото: zk.dsns.gov.ua

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