Сегодня, 20 ноября, на улице Киото в Киеве произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Об этом пишет "Информатор".

Инцидент случился около 11:00. Автомобиль "Славута" выезжал с парковки ТЦ Leroy Merlin, в этот момент проехать по улице Киото в сторону улицы Радистов пытался Mercury. "Славута" иномарку не пропустила, произошло столкновение, из-за которого Mercury отбросило в забор особняка, который находится вдоль дороги.

Водитель иномарки получил сотрясение мозга, его госпитализировали. В момент аварии в салоне также находился ребенок, однако он не пострадал, так как был пристегнут в специальном детском кресле. В больницу также попали 2 пассажира "Славуты". Водителя госпитализировали с подозрением на перелом тазобедренной кости.

Видео: Facebook/ Информатор Киев

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, в Днепре на улице Космической в ДТП с участием 10 авто пострадали три водителя.

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