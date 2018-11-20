В Киеве 53-летний нетрезвый мужчина выстрелил в 38-летнего местного жителя. Пострадавший попал в больницу, сообщает полиция Киева.

Силовики отмечают, что работники полка полиции особого назначения №1, которые патрулировали в Оболонском районе, услышали три выстрела. Экипаж развернулся и поспешил в направлении этих звуков – и по дороге заметил мужчину, который бежал во дворы. Правоохранители бросились следом. Беглец остановился, резко развернулся, и спецназначенцы поняли, что он держит в руке пистолет. Полицейские представились и одновременно ослепили злоумышленника светом фонарика, а затем задержали его. У мужчины изъяли пистолет, в котором один патрон был в патроннике, еще один патрон – в магазине.

После этого патруль подъехал к торговому заведению на Минском проспекте, у которого раздались выстрелы, и обнаружил раненого местного жителя. По его словам и показаниям очевидцев, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, шел по улице и приставал к прохожим. У магазина у него возник конфликт с потерпевшим, он достал оружие и произвел три выстрела. "У злоумышленника, который находился в возбужденном состоянии, вероятно, в результате выстрела была травмирована рука (ампутирована фаланга пальца), и ему оказали необходимую медицинскую помощь", – отмечает полиция.

Следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции провела осмотр места совершения преступления, изъяла пистолет и другие вещественные доказательства. Разрешение на ношение спецсредства мужчина не имел, по его словам, оружие он нашел.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о его аресте. Правоохранители устанавливают все обстоятельства этого происшествия. Открыто производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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