События, которые начались осенью 2013 года, до сир пор вызывают спорные оценки - благо они для страны или зло. Но одно несомненно: Майдан, смена власти в стране и последующие события обогатили словарный запас украинцев.

Без трагического поворота истории в 2014 году мы бы никогда не узнали, кто такие "ватники", "укропы" и даже - "евробляхеры", которые блокируют дороги в Украине. И, возможно, так и не смогли бы понять - как это "готовиться к земле" и говорить "остаточне прощавай" Российской империи.

К пятой годовщине начала Евромайдана "Страна" собрала главные неологизмы постмайданной эпохи - которых бы не было, не разразись в стране акции протеста и последовавшая за ними война.

Период Майдана

На Майдане появилось множество новых слов и выражений. Но далеко не все из них дошли до наших дней и прошли испытание временем. Приведем самые ходовые мемы.

"Кто не скачет..." Тот, конечно же - москаль. Эта кричалка появилась среди сторонников Майдана и оттуда стала широко известной. Хотя изначально лозунг этот использовали футбольные фанаты - причем не только украинские. "Кто не скачет, тот не чех", - так звучит эта фраза в ее первозданном виде.

На Майдан ее занесли футбольные ультрас, которые составили самое радикальное крыло протестов. Именно от них пошла мода массовых прыжков в 2013-2014 годах.

Скачки сразу же стали объектом насмешек со стороны антимайданной публики. "Скачем дальше" - этот интернет-мем начали применять во время обсуждений провалов новой власти.

"Куля в лоб". Крылатая фраза Арсения Яценюка, который на сцене Майдана клялся, что готов отдать жизнь, но не свернуть с дороги протеста.

""Я с позором жить не буду. Завтра пойдем вместе вперед: если "куля в лоб – то куля в лоб"", - сказал будущий премьер в январе, докладывая собравшимся о недавней встрече с Януковичем.

Фраза стала сетевым прозвищем Яценюка, которое в отдельных случаях писалось слитно. Сейчас оно носит отчетливо иронический смысл - вместо "кули в лоб", Арсений Петрович получил пост премьера и стал во главе системной политической силы. А реальные пули нашли совсем других людей - и на Майдане, и позже на Донбассе. Поэтому прозвище стало символом невыполненных обещаний Яценюка.

"Золотой батон". Артефакт, якобы найденный майдановцами в Межигорье - резиденции Виктора Януковича.

Пропаганда новой власти сделала батон символом неотесанности и жадности "папередников" - предыдущей власти, на которую нынешние руководители продолжают сваливать собственные провалы. И это окончательно заслонило тот факт, что существование батона, сделанного из чистого золота, на данный момент не является установленным фактом.

О том, что такой предмет найден в доме Януковича говорили представитель "Свободы" Александр Аронец и активистка, а ныне нардеп Татьяна Черновол. От них же исходит и единственное фото этого батона.



Сам Виктор Янукович говорил, что ни о каком батоне ничего не знает. А в списке подарков Межигорья значится лишь пресс-папье в форме батона - такое же, к слову, и на фото Аронца.

В любом случае, если даже у Януковича и был такой батон, то тень он бросает не только на экс-президента - ведь следов предмета пока не найдено, а значит его скорее всего украли майдановцы, которые первыми вошли в резиденцию главы государства.

Примерно из той же оперы выражение "золотой унитаз", который якобы находится в Межигорье, но которого никто никогда не видел.

"Бимба". В декабре, когда протесты набирали силу, власти несколько раз перекрывали центральные станции метро - под предлогом заминирования (кстати, ровно такую же тактику у Порошенко избрали во время акций протеста Михаила Саакашвили в 2017-2018 годах).

В соцсетях тогда начали набирать популярность фотожабы с премьер-министром Азаровым и подписью: "Альо, міліція?! На Кріщатікі бімба!". А также их вариации.

Майдановцы таким образом решали две задачи - высмеивали премьера за его незнание украинского языка и показывали, что станции метро блокирует власть, чтобы затруднить приток людей на Майдан.

Однако слово "бимба" оказалось настолько удачным, что пережило свое первоначальное значение и употребляется до сих пор - в переносном смысле. Теперь оно является обозначением чего-то хорошего.

"Ми здобули" или "Здобулы". Выражение, обозначавшее сначала победу Майдана, а потом - самые разнообразные "победы" новой власти. Правда, его использовали так часто, что в конце концов выражение приобрело явно иронический оттенок и перешло к тем, кто троллит власть.

После этого слово стало использоваться в переносном смысле - и теперь не подчеркивает, а высмеивает достижения государства. Его принято ставить в конце или самом начале текста, разоблачающего какой-либо провал в реформах. Иногда фразу снабжают восклицательным знаком.

"Они же дети". Мем, родившийся после разгона Майдана в ноябре 2013 года - когда "Беркут" с применением силы очистил площадь Независимости от митингующих. После этого акции протеста, начавшие было затухать, вспыхнули с огромной силой и переросли в тот самый Майдан, который окончился крахом власти Януковича.

После этого разгона сторонники Майдана утверждали, что избитыми оказались в основном студенты и прочие "дети". Власть же настаивала, что несовершеннолетних среди пострадавших не было. Тем не менее, мем "они же дети" появился и живет по сей день. Правда, в обратном значении. Так называют поддерживавших Майдан активистов, которые сами используют физическую силу против своих уличных оппонентов.

Также, как и "Кулявлоб" часто пишется слитно - "Онижедети".

"Кастрюлеголовые" или "кастрюли". Словечко из арсенала Антимайдана. Их оппоненты с площади Независимости начали массово надевать на голову кухонную утварь, символизируя "доспехи", с которыми майдановцы "ходят на Беркут".

Фото необычных головных уборов тогда заполонили сеть.

Обидное слово "кастрюлеголовые" стало употребляться противниками Майдана с намеком на слабые умственные способности протестующих. Те в долгу не оставались и называли Антимайдан, стоявший в Мариинском парке "зверинцем".

"Кружевные трусики и в ЕС". Один из лозунгов участницы Евромайдана Ольги Значковой, получивший известность осенью 2013 года. Высмеивался противниками Евромайдана из-за его наивности, а позже - из-за появившейся информации, что девушка-автор лозунга впоследствии стала искать работу в России - девушка претендовала на место актрисы.

Полностью лозунг звучал так: "Я девочка! Я не хочу в ТС (Таможенный союз - ред.)! Я хочу кружевные трусікі і ЕС!"

Донбасс и АТО

АТО на востоке Украины официально началось с 14 апреля 2014 года, когда временно исполнявший обязанности президента Александр Турчинов подписал соответствующий указ. К этому времени Крым заняли российские войска, а в марте там провели не признанный в мире референдум о статусе Крыма.

Спустя почти четыре года, с 30 апреля 2018-го, режим АТО официально сменил вывеску и превратился в Операцию объединенных сил. В стране не было объявлено военное положение, но оно фактически введено (пусть и на ограниченной территории). Военные реалии принесли и новые термины и понятия, которые на сегодня закрепились в обиходе.

"Атошник". После объявления АТО участников боевых действий на востоке Украины начали называть "атошниками". При этом время от времени в СМИ и соцсетях проводят кампании, которые призывают не называть военных словом "атошник", а только "участник АТО", поскольку "атошник" звучит неуважительно.

Тем не менее этот термин прочно прижился и часто используется и даже после того, как АТО заменили на ООС называть военных по-новому не стали.

"Киборги". Украинских военных, принимавших участие в ожесточенных боях за Донецкий аэропорт, прозвали "киборгами" - за стойкость (хотя аэропорт и был в итоге взят сепаратистами). В Украине был снят фильм об этих боях - "Киборги" и выпущена книга "Аэропорт". Бои за Донецкий аэропорт проходили в два этапа: 26-27 мая 2014 года и с сентября 2014 года по январь 2015-го.

К Евро-2012 Донецкий аэропорт реконструировали и открыли обновленный терминал на семь этажей. Он должен был стать вторым в Украине по загруженности с пропускной способностью 3100 пассажиров в час. Но в итоге превратился в груду развалин.

Фото: Донецкий аэропорт им. Прокофьева после реконструкции в 2012 году, на фото слева диспетчерская вышка



После начала боевых действий вылеты были прекращены, 26 мая 2014 года он прекратил работу. Первый этап боев за аэропорт завершился поражением "ДНР". Ее сторонники хотели установить контроль над диспетчерской вышкой и взлетно-посадочной полосой, чтобы прекратить переброску по воздуху войск и грузов военного назначения. Второй этап противостояния длился почти четыре месяца, за это время аэропорт был полностью разрушен, украинских военных оттеснили в поселок Пески.

Фото: Вышка аэропорта в 2014 году (слева), в 2015 году она обвалилась (справа)

"Аватар". Часть участников АТО за злоупотребление спиртным прозвали "аватарами" - видимо из-за привязки к синему цвету, который в народе используют, чтобы описать человека в нетрезвом состоянии. Сами военные признают, что "аватары" способны нанести урон боеспособности армии и что это серьезная проблема. Ведь случается, что бойцы в нетрезвом состоянии могут схватиться за оружие. А главный военный прокурор Анатолий Матиос признавал, что большинство потерь в армии - небоевые.

"Сепары". Так в Украине называют сторонников выхода Донбасса из-под контроля Киева, особенно - бойцов незаконных вооруженных формирований, которые воюют на неподконтрольных территориях.

Иногда сограждане с подконтрольной правительству территории так обобщенно называют вообще всех жителей Донбасса. А разнообразные активисты награждают этим прозвищем тех, кто требует закончить войну на Донбассе невоенным путем. То есть путем выполнения политической части Минских соглашений.

"Ватники", "вата". Еще один похожий эпитет для обозначения идеологических предпочтений сограждан, которые не поддержали идеи Майдана, а отдали предпочтение идеям союза с Россией. Словарь "Мислово" трактует термин "ватник", как обозначение для "человека с постсоветской ментальностью, который не понимает для чего существует государство Украина".

У этого понятия есть конкретный автор - россиянин Антон Чадский, который впервые обнародовал его в 2011 году. А в 2014 году в Украине мем набрал невиданную популярность. "Ватниками" он называл патриотически настроенных сограждан-россиян с отсутствием интеллекта и чувства юмора. С 2015 года автор мема живет в Киеве.

Фото: Образ квадратного ватника, который придумал А. Чадский

С другой стороны сами пророссийски (и просоветски) настроенные украинцы не всегда воспринимают этот термин, как оскорбительный. И даже часто используют его для самоидентификации, произнося этот мем едва ли не с гордостью. Поэтому слово "ватник" уже частично растеряло свою негативную коннотацию.

"Колорады". Еще одно презрительное название для пророссийски настроенных украинцев. Возникло оно из-за оранжевого-черного цвета георгиевских ленточек, которые после 2014 года стали запрещенным символом в Украине.

При этом "колорады" - куда более оскорбительный термин, чем "ватник" или "сепар". Название это относится к колорадским жукам - известным вредителям, которых обычно уничтожают. Именно в таком контексте употребляют это слово проукраински настроенные комментаторы.

Особенный ажиотаж вызвало употребление в Интернете выражения "самка колорада" при бомбардировке Луганска в июне 2014 года, когда женщине на улице оторвало ноги. В российских СМИ тогда использовали скриншоты с этим комментарием как доказательство "фашистского режима" в Украине.

"Укропы". В свою очередь сепаратисты и их сторонники называли противостоящих им украинцев бойцов "укропами" от сокращенного слова "укр". Впрочем, в Украине быстро отзеркалили этот термин и начали использовать с позитивной коннотацией. Появилась партия "УКРОП" (с расшифровкой "Украинское объединение патриотов"), а Петр Порошенко даже надел такой шеврон себе на военную форму.

"ДНР" и "ЛНР". Весной 2014 года на неподконтрольной части Донбасса, с центрами в Донецке и Луганске, прошел так называемый референдум о самоопределении. В результате часть Луганской области, неподконтрольной и непризнанной украинским правительством, стали называть "Луганская народная республика" ("ЛНР"), а в Донецкой области - "Донецкая народная республика" ("ДНР"). С тех пор эти аббревиатуры вошли в общее употребление, появляясь даже в западных СМИ.

Украина после Майдана

"Агент Кремля", "Рука Кремля". Так в Украине после Майдана стали называть людей или организации, которых подозревают в явных или тайных симпатиях и действиях в пользу Москвы. А также тех, кто своими действиями дискредитирует Украину в глазах мирового сообщества.

Также "агентами Кремля" могут называть критиков действующей власти и ситуации в Украине. То есть, в устах провластных пропагандистов под эту категорию подпадают практически все, кто им не нравится. Именно поэтому выражение приобрело отчетливо иронический смысл.

"Русский мир". Это совокупность факторов русской идентичности, среди которых и язык, и литература, и кино, и кухня, и телевидение, и принадлежность к православной вере. В Украине "русский мир" - отрицательное понятие. В октябре 2018 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект относительно осуждения и запрета идеи "русского мира" в Украине. Авторы законопроекта так определили понятие в пояснительной записке: "форма национал-социализма (нацизма), русская неоимперская геополитическая, культурно-историческая идея международного и межгосударственного сообщества, объединенного причастностью к России и приверженностью к русскому языку и культуре, под лозунгами единения и защиты носителей русского языка и культуры, православной веры, общей исторической памяти и общих взглядов на общественное развитие".

Правда, депутаты Рады не решились приступить к запрету "русского мира" в Украине. И законопроект, который запрещал признавать, к примеру, единство Украины, России и Белоруссии, не включили в повестку дня.

"Декоммунизация". В 2014 году в Украине на государственном уровне начали реализовывать политику уничтожения советского наследия. Проявилось оно в сносе памятников советского периода либо советским функционерам, переименовании населенных пунктов, улиц. Во время Евромайдана в Киеве снесли памятник на бульваре Шевченко, после этого по всей стране начался "Ленинопад".

В результате декоммунизации Днепропетровск переименовали в Днепр, Кировоград -в Кропивницкий, а Комсомольск-на-Днепре в Горишние Плавни. Переименование коснулось многих городов в Донецкой области. Артемовск стал Бахмутом, Красноармейск - Покровском, Дзержинск - Торецком. Другие названия получили населенные пункты и на неподконтрольной части Донбасса, хотя местные жители продолжают пользоваться привычными топонимами. Например, в Торезе (новое название Чистяково) и в поселке Красный Партизан (новое название Бетманово).

В Украине за все время декоммунизации переименовали более 52 тысяч площадей и улиц, снесли более 1500 памятников Ленину.

Также в рамках декоммунизации в Украине запретили Коммунистическую партию. А в Верховной Раде были освящены места, на которых в прошлом созыве сидели депутаты от Компартии - "места, где сидели безбожники".

Большинство из названных выше слов все-таки имелось в языке и ранее (хотя и с другими значениями). Но есть слова, которые возникли за последние несколько и лет. Их смысл украинцы образца ноября 2013 года не поняли бы вовсе. Приведем основные из них:

"Минстець". В 2014 году в Украине появилось новое министерство - информационной политики Украины. Его возглавил близкий соратник Петра Порошенко - Юрий Стець. Отсюда и название - "Минстець".

"Зрадофилы". "Зрадофилы" - почти "агенты Кремля". Так называют критиков действующей власти и ситуации в стране, сомневающихся людей, настроенных пессимистично и ищущих во всем подвох. Термин используют в основном сторонники власти против ее критиков.

"Порохоботы". Идеологические оппоненты "зрадофилов". Они поддерживают действия власти и одобрительно отзываются о президенте. Главным образом они пишут свои панегирики существующему в Украине режиму в Facebook - это любимая площадка Петра Порошенко, которую тот неустанно мониторит. А иногда президент даже выходит в оффлайн, чтобы встретиться с избранными "порохоботами".

Сама идея была, видимо, взята из предвыборной кампании Дональда Трампа, который сделал ставку на социальные сети, когда вел свою агитацию и в итоге победил. На Банковой тоже сформировали пул провластных блогеров - правда, часто их довольно топорная пропаганда вызывает обратный эффект. Степень лести в адрес президента часто перебирает через край и вызывает смех.

"Евробляхи". Так в Украине называют нерастаможенные автомобили на еврономерах, которые в Европе очень дешевы.

Подержанные авто стекаются в Литву и Польшу со всей Европы, оттуда украинцы и привозят их по дешевке, используя лазейки в законодательстве. Например, машины оформляют на иностранные предприятия, а украинцы делают доверенности на управление машинами, как сотрудники этих предприятий. Или ввозят авто, как транзитные, на самом деле пользуясь ими в Украине не один год.

"Евробляхи" стали символом беспомощности власти, которая сначала допустила появления в стране миллионов нерастаможенных авто, и теперь никак не может решить, что с ними делать.